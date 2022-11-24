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НовостиОбщество24 ноября 2022 15:37

Работникам крупного уральского завода выплатили премию после вмешательства прокуратуры

Сумма задолженности составила более 190 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
32 работника завода все же получили положенную премию

32 работника завода все же получили положенную премию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через суд сотрудникам цеха № 5 Каменск-Уральского металлургического завода удалось получить премию. Об этом рассказали в Свердловской прокуратуре.

- Работодатель начислял заработную плату с нарушением положений локальных нормативных актов, действующих на предприятии. Так, при невыполнении плана заводом работников лишали 10 процентов премии. При этом, положением об оплате труда не предусмотрен критерий – выполнение плана заводом, - отметили в ведомстве.

После найденных нарушений руководителю организации выдали предписания. Также на директора по персоналу и социальным вопросам завода завели административное дело за нарушение трудового договора. 32 работника завода получили положенную премию. Общая сумма задолженности составляла больше 190 тысяч рублей.

Ранее в Каменске-Уральском предприятие задолжало около пяти миллионов зарплаты. Почти 200 сотрудников остались без денег. Только после вмешательства органов его сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев.