Работникам крупного уральского завода выплатили премию после вмешательства прокуратуры

32 работника завода все же получили положенную премию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через суд сотрудникам цеха № 5 Каменск-Уральского металлургического завода удалось получить премию. Об этом рассказали в Свердловской прокуратуре.

- Работодатель начислял заработную плату с нарушением положений локальных нормативных актов, действующих на предприятии. Так, при невыполнении плана заводом работников лишали 10 процентов премии. При этом, положением об оплате труда не предусмотрен критерий – выполнение плана заводом, - отметили в ведомстве.

После найденных нарушений руководителю организации выдали предписания. Также на директора по персоналу и социальным вопросам завода завели административное дело за нарушение трудового договора. 32 работника завода получили положенную премию. Общая сумма задолженности составляла больше 190 тысяч рублей.

Ранее в Каменске-Уральском предприятие задолжало около пяти миллионов зарплаты. Почти 200 сотрудников остались без денег. Только после вмешательства органов его сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев.