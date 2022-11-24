На площадке помимо приема вторсырья будут выступать эксперты и проходить экологические мастер-классы Фото: «Рифей»

В Нижнем Тагиле начали собирать первый в Свердловской области экодом - современный пункт приема вторсырья и образовательную площадку. Монтажные работы ведутся рядом с въездом на территорию парка «Народный».

- Параллельно с работами по возведению и благоустройству помещения экодома мы набираем команду для работы в проекте, изучаем предложения, поступающие от свердловчан и региональных общественных организаций, - рассказал исполнительный директор регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» Федор Потапов. - Самые интересные идеи дополнят программу и внутреннее пространство экодома.

Отметим, что в Нижнем Тагиле появится еще один экодом. По всей Свердловской области при поддержке правительства Свердловской области планируется установить 10 таких объектов.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщал, что на площадке помимо приема вторсырья будут выступать эксперты и проходить экологические мастер-классы.