Застройщик ТРЦ «Золотой» заплатит владельцу Audi почти 100 тысяч рублей

Инцидент произошел в августе 2021 года возле ТРЦ «Золотой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Дмитрий Л. ехал на Audi A6 по Объездной дороге в сторону Белинского, когда на его машину из-за порыва ветра упал кусок забора из металлического листа. Инцидент произошел в августе 2021 года возле ТРЦ «Золотой», строительством которого занимается ООО СМП «ГорРемСтрой».

Тогда на место выезжал сотрудник ГИБДД, который выяснил, что возле проезжей части не было никаких знаков, предупреждающих о дорожных работах. Из-за этого оштрафовали инженера по строительному контролю ООО СМП «ГорРемСтрой», однако на этом история не закончилась, ведь упавший забор сильно повредил иномарку Дмитрия. Стоимость ремонта машины составила 104 тысячи, еще 10 тысяч владелец Audi заплатил за оценку ущерба.

- Дмитрий Л. обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО СМП «ГорРемСтрой». Он просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 114 905 рублей, расходы по оплате услуг специалиста 10 тысяч рублей и 3500 рублей госпошлины, - рассказали в Свердловском областном суде.

Чкаловский районный суд взыскал с ООО СМП «ГорРемСтрой» убытки в размере 80 500 рублей, а также 7 тысяч рублей за оценку ущерба, 9 тысяч рублей на оплату услуг представителя и 2 615 рублей госпошлины. В компании с таким решением не согласились и подали апелляцию.

В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, ответчик просил отменить решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Однако Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского суда.