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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:47

Свердловский омбудсмен рассказала о решении проблем с выплатами мобилизованным

С каждым случаем аппарат Татьяны Мерзляковой разбирается отдельно
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Свердловский омбудсмен отмечает, что все жалобы по выплатам сейчас поступают на горячую линию

Свердловский омбудсмен отмечает, что все жалобы по выплатам сейчас поступают на горячую линию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова 24 ноября объяснила, почему не все мобилизованные получили выплаты вовремя. По ее словам, с каждым отдельным случаем разбираются отдельно.

- Причины одни и те же: бывает, супруги зарегистрировали брак, но информация еще не поступила из ЗАГСа, отец не внесен в свидетельство о рождении. Случалось и такое, что у родственников арестованы счета, и мы ищем решения, чтобы люди все равно получили деньги. Помощь все равно приходит, - пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице во «Вконтакте».

До этого стало известно, что мобилизованные из Свердловской области, отправленные на военные сборы в Тюмень, пожаловались на отсутствие выплат. Военнослужащие сообщили об этом в видеообращении порталу «Е1».

Свердловский омбудсмен отмечает, что все жалобы по выплатам сейчас поступают на горячую линию, которая работает с 28 сентября.

- Мы подсчитали - с сентября на горячую линию 8-800-101-91-11 мы получили больше 10 500 звонков и около1 300 письменных сообщений. Больше 80 % вопросов уже решены, - уточняет Татьяна Мерзлякова.

Также аппарат уполномоченного открыл мобильную приемную в зоне проведения специальной военной операции, но там есть сложности со связью. Всего через эту приемную удалось получить 32 обращения.