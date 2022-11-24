Свердловский омбудсмен рассказала о решении проблем с выплатами мобилизованным

Свердловский омбудсмен отмечает, что все жалобы по выплатам сейчас поступают на горячую линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова 24 ноября объяснила, почему не все мобилизованные получили выплаты вовремя. По ее словам, с каждым отдельным случаем разбираются отдельно.

- Причины одни и те же: бывает, супруги зарегистрировали брак, но информация еще не поступила из ЗАГСа, отец не внесен в свидетельство о рождении. Случалось и такое, что у родственников арестованы счета, и мы ищем решения, чтобы люди все равно получили деньги. Помощь все равно приходит, - пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице во «Вконтакте».

До этого стало известно, что мобилизованные из Свердловской области, отправленные на военные сборы в Тюмень, пожаловались на отсутствие выплат. Военнослужащие сообщили об этом в видеообращении порталу «Е1».

Свердловский омбудсмен отмечает, что все жалобы по выплатам сейчас поступают на горячую линию, которая работает с 28 сентября.

- Мы подсчитали - с сентября на горячую линию 8-800-101-91-11 мы получили больше 10 500 звонков и около1 300 письменных сообщений. Больше 80 % вопросов уже решены, - уточняет Татьяна Мерзлякова.

Также аппарат уполномоченного открыл мобильную приемную в зоне проведения специальной военной операции, но там есть сложности со связью. Всего через эту приемную удалось получить 32 обращения.