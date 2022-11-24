Три свердловских муниципалитета получат 300 млн на социальную газификацию

За год газ провели в девять тысяч уральских домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три муниципалитета Свердловской области получат дополнительные 300 миллионов рублей на социальную газификацию. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Деньги пойдут на подведение сетей газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах, - говорится в сообщении.

Средства получат Верхняя Пышма, Белоярский район и Малышевский городской округ. Уральцы могут подать заявку на подключение к топливу через порталы госуслуг и единого оператора газификации, а также в офисе газораспределительной организации.

За год в Свердловской области в рамках социальной газификации построили больше 220 километров сетей. Газ провели в девять тысяч домов. Свердловчане подали больше 50 тысяч заявок на участие в программе.

Свердловская область регулярно получает дополнительные деньги на газификацию. Например, в апреле региону выделили еще 256 миллионов рублей.