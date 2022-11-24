Мобилизованные в Свердловской области записали видеообращение жителям Нижнего Тагила

На видео военнослужащие благодарят всех неравнодушных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные в Свердловской области записали видеообращение ко всем жителям Нижнего Тагила. На видео военнослужащие благодарят всех неравнодушных жителей, которые помогли собрать гуманитарную помощь. Видеообращение разместил на своей странице во «Вконтакте» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- От всего коллектива Нижнего Тагила, от всех братьев, сослуживцев глубокая благодарность и низкий поклон родному городу. Спасибо всем тем, кто принимал участие, - говорят мобилизованные на видео.

Очередная партия гуманитарной помощи мобилизованным из Нижнего Тагила поступила 21 ноября. Военнослужащие получили спальники, термобелье, шапки, перчатки, носки и другие теплые вещи. Также тагильчане отправили в посылке консервы, медикаменты, носилки, средства личной гигиены.

Все необходимые вещи люди несли в городской штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. В сборе участвовали и коллективы предприятий.

Помогать родным, которые отправились на службу вызвались и в Березовском. Недавно мы писали о том, как весь город объединился, чтобы шить теплые вещи и военную форму.