Свердловские перевозчики получат льготы

Проект закона скоро поступит в региональное Заксобрание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские компании, которые осуществляют международные перевозки, в 2023 и 2024 годах получат льготы. Они смогут платить только 50% транспортного налога. Региональное правительство продлило льготы, введенные с 2021 года.

- Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее 90% к уровню прошлого года, а также гарантировать размер зарплаты не менее 100% к предыдущему году, - рассказала и.о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова.

Проект закона скоро поступит в свердловское Заксобрание.

Ранее стало известно, что налоговые преференции для бизнеса на 2023-2025 годы в регионе оцениваются в 62,5 миллиарда рублей. Они пойдут на налоговые льготы. Планируется, что предприятия смогут потратить освободившиеся средства на создание новых рабочих мест и повышение зарплаты сотрудникам.