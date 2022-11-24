В Свердловской области нашли опасную мясную продукцию для детей

Продукцию сделали из мяса, которое на 35% состоит из рассола, что является нарушением Фото: Евгения ГУСЕВА

В социально-значимые учреждения Свердловской области отправили мясную продукцию для детей раннего возраста, сделанную из опасного сырья. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

В ноябре 2022 года в ООО «Лабиринт» на Урале поступило пять тонн замороженной говядины 20% жирности в блоках. Мясо произвело Казанский мясокомбинат в Татарстане.

- Инспекторами установлено, что продукция на 35% состоит из рассола, что является нарушением ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и ГОСТ Р 54704-2011, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Уполномоченное лицо ООО «Лабиринт» внесло в ФГИС «Меркурий» изменения в ветеринарные сопроводительные документы в раздел «наименование продукции» путем транзакции «переработка-производство». В системе указали, что из говядины 20% жирности сделали продукцию для питания детей раннего возраста.

Уполномоченное лицо ООО «Лабиринт» аннулировано в ФГИС «ВетИС. Паспорт» за внесение заведомо ложных данных. Информацию о некачественной продукции направлили в социально-значимые учреждения региона. Также сведения передали в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан и прокуратуру Свердловской области.