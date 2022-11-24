Жители Екатеринбурга выберут самый интересный туристический маршрут

Маршрут подготовят к 300-летию Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга выбирают самый интересный маршрут для туристов к 300-летию уральской столицы. Этот маршрут гости города смогут пройти самостоятельно. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Каждый выставленный на голосование маршрут включит в себя 18 достопримечательностей по определенной тематике, среди которых Красная линия, Конструктивизм.

Туристов предлагают провести по арт-объектам, по зданиям с современной архитектурой, заброшенным известным строениям. Также будет тур по барам и семейный маршрут.

Выбранный маршрут будет доступен в бесплатном приложении «Куда» и станет подарком к 300-летию Екатеринбурга.