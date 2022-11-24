Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 7:52

Жители Екатеринбурга выберут самый интересный туристический маршрут

Его можно будет пройти самостоятельно
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Маршрут подготовят к 300-летию Екатеринбурга

Маршрут подготовят к 300-летию Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга выбирают самый интересный маршрут для туристов к 300-летию уральской столицы. Этот маршрут гости города смогут пройти самостоятельно. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Каждый выставленный на голосование маршрут включит в себя 18 достопримечательностей по определенной тематике, среди которых Красная линия, Конструктивизм.

Туристов предлагают провести по арт-объектам, по зданиям с современной архитектурой, заброшенным известным строениям. Также будет тур по барам и семейный маршрут.

Выбранный маршрут будет доступен в бесплатном приложении «Куда» и станет подарком к 300-летию Екатеринбурга.