Свердловские дороги от снега чистят больше 300 машин

Снегопад накроет 60% территории региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 24 ноября чистить улицы от снега будут 320 спецмашин. Из-за сильного снегопада дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Ожидается, что снегопад продлится до 25 ноября, а уровень снежного покрова местами достигнет девяти сантиметров, - говорится в сообщении.

Основной фронт пройдет по западным, центральным, южным и восточным районам Свердловской области. Снегопад накроет 60 % территории региона. В ночь на 24 ноября выпало порядка трех сантиметров.

Спецтехника будет убирать снег на улицах непрерывно до полной ликвидации последствий стихии. При этом следить за ситуацией на дорогах, метеоусловиями и работой подрядчиков будут с помощью 50 автоматических постов контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Ранее синоптики дали прогноз погоды. Согласно ему, в пятницу, 25 ноября, осадков уже не будет, но придут морозы. Ночью температура будет опускаться до -22 градусов.