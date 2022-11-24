Организаторы Фестиваля волшебных фонарей в Екатеринбурге назвали новую дату закрытия выставки

В «Парке Сказов» разместилось 24 световых инсталляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль волшебных фонарей в ЦПКиО продлили до 4 декабря. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

- Мы решили продлить выставку, чтобы гости точно успели увидеть фигуры Кощея Бессмертного, Аладдина, Золушки, пегасов, волшебных кораблей и других волшебных арт-объектов и сделать с ними красивые фотографии, - рассказывают авторы проекта.

Первая в России выставка световых инсталляций, созданных по мотивам русских и мировых сказок, открылась в парке Маяковского 15 сентября.

Она разместилась в Парке Сказов. Всего на ней можно увидеть 24 сияющих арт-объекта. Фестиваль волшебных фонарей можно посетить ежедневно с 18:00 до 23:00 до 4 декабря.

Взрослый билет будет стоить 400 рублей в будний день и 450 рублей в выходные и праздники. Льготный билет - 300 или 350 рублей в зависимости от дня недели, а дети до 4 лет проходят бесплатно.

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