В Нижнем Тагиле Renault Logan сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Авария произошла на остановке «Смак». Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле днем 23 ноября Renault Logan сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Авария произошла на остановке «Смак». Подросток вышел из трамвая, обошел его сзади и начал перебегать дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки ехал по улице Фрунзе, в сторону Красноармейской. Он сбил парня, перебегающего проезжую часть, и скрылся.

- Спустя несколько часов сотрудниками Госавтоинспекции в результате оперативно-разыскных мероприятий водитель был найден и установлен, им оказался мужчина 1980 года рождения, - говорится в сообщении МУ МВД «Нижнетагильское».

У мальчика диагностировали ушибленную рану правого коленного сустава. Стаж вождения мужчины, который был за рулем Renault, составляет 14 лет. В 2022 году он не привлекался за нарушение ПДД. Мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он трезв. Он объяснил, что подросток выбежал неожиданно и он не успел среагировать.

На водителя составили административные материалы по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ (Не вписан в страховой полис ОСАГО).