Жительница Екатеринбурга добилась демобилизации супруга

Главу семьи призвали в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Анастасия Козлова смогла добиться демобилизации мужа Павла, который является отцом троих детей. Мужчину призвали еще в сентябре. А 23 ноября он неожиданно для семьи вернулся домой, сообщает портал E1.RU.

Анастасия обращалась в военкомат Орджоникидзевского района, когда для отцов троих детей ввели отсрочку. Там ей сказали, что отправят документы в областной военкомат, где призывная комиссия примет решение.

Пока разбирались с документами, Павла успели отправить в штаб в Луганск. Бумаги рассмотрели только на днях. Мужчину освободили от призыва. Глава семьи решил не говорить о демобилизации, хотел сделать сюрприз.

- Сегодня он приехал, позвонил и говорит: «Выходи к подъезду». Я не знала, до последнего думала, что врет, - рассказала Анастасия.

Вечером вся семья собралась за праздничным столом. К ним приехали в гости друзья и родственники.