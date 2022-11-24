Первым стал Дмитрий Шулепов (четвертый справа). Фото: мэрия

Учителем года в Екатеринбурге стал преподаватель истории и обществознания в школе № 7 Дмитрий Шулепов. Об этом сообщает мэрия.

- Впервые он пришел в школу № 7 учеником, а спустя годы вернулся в родные стены уже как учитель, - говорится в сообщении.

В финал вместе с Шулеповым вышли учитель начальных классов школы № 18 Валентина Кондратюк, учитель английского языка школы № 79 Мария Степанова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 37 Ирина Москалева и учитель начальных классов гимназии № 40 Мария Шкред.

Педагоги представляли педагогические проекты по решению актуальных проблем образования в формате Pitch-презентации. Затем финалисты участвовали в дискуссии и отвечали на вопросы жюри.

Второе место заняла Ирина Москалева, уступив победителю всего один балл. На третьей строчке расположилась Мария Шкред. Всего в конкурсе участвовали 34 учителя из всех районов Екатеринбурга.