После окончания снегопадов в Екатеринбург придут морозы

Синоптики прогнозируют неустойчивый и слабый ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 24 ноября, в Екатеринбурге будет идти сильный снегопад. В пятницу осадков уже не будет, но придут морозы. Ночью температура будет опускаться до -22 градусов. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

24 ноября температура днем ожидается -9…-11 градусов. Ветер будет юго-восточный 4-9 метров в секунду. В целом погода будет облачной с прояснениями.

В ночь на пятницу температура опуститься до -16…-18 градусов. Днем потеплеет до -13…-13 градусов. Ветер ночью будет северный 3-8 метров в секунду, а днем неустойчивый и слабый. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ночь на 26 ноября похолодает до -20…-22 градусов. Днем температура составит -15…-17 градусов. Синоптики прогнозируют неустойчивый и слабый ветер. В субботу будет переменная облачность, преимущественно без осадков.