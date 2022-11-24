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НовостиОбщество24 ноября 2022 5:39

Подведены итоги выборов нового декана журфака УрФУ

Окончательное решение примет ректор Виктор Кокшаров
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Имя нового декана станет известно на следующей неделе

Имя нового декана станет известно на следующей неделе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрФУ огласили результаты голосования на выборах нового декана департамента журналистики. По итогам публичных защит первое место занял бывший редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов, второе место занял Максим Кассандров. Преподаватель Любовь Третьякова заняла третье место, ее коллега Елизавета Голоусова - четвертое.

При этом отборочная комиссия большинством голосов поддержала Максима Кассандрова.

- Окончательное решение о том, кто станет новым деканом, примет ректор Виктор Кокшаров. Приказ выйдет в начале следующей недели, - пояснили «КП-Екатеринбург» в УрФУ.

Напомним, что предыдущим деканом журфака был Владимир Волкоморов.