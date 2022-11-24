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НовостиОбщество24 ноября 2022 5:34

Екатеринбург встал в 9-балльные пробки из-за снегопада

Заторы образовались в центре города и на окраинах
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Машины стоят в пробках на проспекте Ленина, на улицах Малышева и Восточной

Машины стоят в пробках на проспекте Ленина, на улицах Малышева и Восточной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 24 ноября пробки в Екатеринбурге достигли девяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах в центре города и на окраинах. Машины стоят в пробках на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Восточной, Куйбышева, Московской, 8 Марта, Белинского и Большакова. Также сложная дорожная ситуация наблюдается в Академическом районе.

Ранее в Свердловской области объявили предупреждение о сильном снегопаде и гололеде 24 ноября. Спасатели советуют водителям соблюдать во время непогоды скоростной режим и дистанцию. Также нужно отказаться от резких маневров.