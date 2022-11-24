В Екатеринбург из Киргизии привезли 900 попугаев

Общий вес птиц составил шестьдесят килограммов. Фото: Уральское таможенное управление

В екатеринбургский аэропорт Кольцово поступил самолет с 901 декоративным попугаем из Киргизии. Рейс прибыл из города Ош. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Общий вес птиц составил шестьдесят килограммов, - говорится в сообщении.

Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы. Фото: Уральское таможенное управление

Среди птиц 660 штук волнистых попугаев, 110 амадинов, 40 неразлучников, 40 неразлучников Фишера, 20 кореллов, 15 певчих, 10 какариков и шесть розеллов. Попугаев из Киргизии отправил индивидуальный предприниматель частному лицу в Екатеринбург.

Ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы. Кольцовские таможенники не нашли нарушений в документах и пропустили птиц. Из аэропорта попугаев отправят к одному из индивидуальных предпринимателей Екатеринбурга и в зоомагазин.