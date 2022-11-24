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НовостиОбщество24 ноября 2022 4:42

В Екатеринбург завезли 10 миллионов клещей из Москвы

Они будут помогать бороться с вредителями
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Клещи поступили на самолете в Кольцово

Клещи поступили на самолете в Кольцово

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургский аэропорт Кольцово из Москвы привезли 10,5 миллионов клещей-энтомофагов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Современная наука рекомендует использовать биологический метод защиты растений, где «борцами» выступают насекомые-энтомофаги, поедающие себе подобных, - объяснили в ведомстве.

Сами насекомые происхождением из Нидерландов. Груз сопровождался ветеринарными документами, оформленным во ФГИС «Меркурий». Сотрудники Россельхознадзора не выявили нарушений.

Ранее, в сентябре, в Екатеринбург привезли большее 35 миллионов клещей-энтомофагов. Они поступили на самолете в аэропорт Кольцово.