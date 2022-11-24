На Урале забраковали 200 килограмм рыбы

Нарушения выявили на 28 предприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев 2022 года в Свердловской области выявили 200 килограмм рыбной продукции. Это составляет 3% от проверенных 6,4 тонны товаров. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Забраковано 0,2 тонны (3%) по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, нарушения правил маркировки, - говорится в сообщении.

Всего исследовали 1,6 тысячи проб рыбы. 152 из них оказались неудовлетворительными. Качество рыбной продукции проверили на 196 объектах. Нарушения выявили на 28 (14,3%) предприятиях. Несоответствующую нормативам продукцию изъяли из оборота.

Специалисты составили 26 административных протоколов. Сумма выписанных штрафов превышает полмиллиона рублей. Также предприятиям выдали предписания об устранении нарушений и приостановке реализации продукции. Кроме того, выданы предостережения о недопустимости нарушения требований.

Ранее стало известно, что свердловский Роспотребнадзор в 2021 году проверил 9,4 тонны рыбной продукции. Из них 2,4 тонны из них забраковали.