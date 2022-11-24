Свердловскому омбудсмену поступило 12 тысяч обращений по частичной мобилизации

Сначала на горячую линию в основном обращались по вопросам мобилизации, в том числе ошибочной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячая линя по вопросам частичной мобилизации заработала в Свердловской области с 28 сентября. Почти за два месяца на нее поступило 10,5 тысячи звонков и 1,3 тысячи обращений. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова.

- Сначала на горячую линию обращались по вопросам мобилизации — в том числе ошибочно мобилизованных, - сообщила она.

Омбудсмен отметила, что сейчас мобилизованные и их семьи чаще обращаются из-за выплат, которые не поступают. Мерзлякова заявила, что у этой проблемы могут быть разные причины. Иногда выплат нет из-за неправильно составленных списков получателей или неверно указанного номера карты для перевода. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что тема находится на жестком контроле.

Горячая линия по вопросам мобилизации на Урале работает по номеру 8-800-101-91-11. Звонки принимаются по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение можно оставить на автоответчике. Его прослушают и перезвонят в рабочее время.