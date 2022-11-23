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НовостиОбщество23 ноября 2022 19:56

В Свердловской области в лесах нашли насекомых-вредителей

В Новолялинском лесничестве обнаружили сибирского и непарного шелкопряда
Дарья ЧИПУРИНА
Удалось изучить белее четырех тысяч гектаров

Удалось изучить белее четырех тысяч гектаров

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области в Ново-Лялинском районе были обнаружены карантинные вредители. Насекомые попались в специальные ловушки. Об это сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Такие ловушки организация расставляет каждый год для уточнения фитосанитарное состояние подконтрольной территории.

- Ловушки на сибирского шелкопряда, непарного шелкопряда и усачей рода Monochamus были размещены в Коноплянском, Старолялинском, Павдинском и Отвинском участковых лесничествах, - рассказали в пресс-службе управления.

В общем удалось изучить белее четырех тысяч гектаров. После экспертизы удалось обнаружить вредителей. На ловушках обнаружены карантинные вредители леса. Среди них сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд и большой еловый черный усач.