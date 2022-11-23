Уралец получил больше двух лет колонии за крупное мошенничество с договорами лизинга

Мошенник получил два года и одиннадцать месяцев лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском местный житель получил почти три года колонии за крупное мошенничество под видом заключения договоров лизинга. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В период с августа по октябрь 2016 года осужденный был руководителем ООО «Мета-регион» и заключил три договора лизинга со сторонней организацией. Согласно условиям договоров, обвиняемый приобрел в собственность компании три иномарки.

- После чего обратил данные автомобили в свою пользу и распоряжался ими по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по договорам лизинга в виде выплаты денежных средств, - рассказали в прокуратуре.

По этой причине организация, сотрудничавшая с обвиняемым, понесла крупные убытки. Их общая сумма 4,6 миллиона рублей.

Мошенник получил два года и одиннадцать месяцев лишения свободы. Этот срок он будет отбывать в колонии общего режима.