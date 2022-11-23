В Екатеринбурге состоится концерт для матерей погибших участников СВО

В фойе театра развернут консультационные пункты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоится концерт для матерей погибших защитников Отечества, в том числе участвовавших в СВО. Он пройдет в Уральском государственном театре эстрады в 12:00, 24 ноября. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

В фойе театра зрителям до и после концерта покажут экспозиции Уральского военно-исторического музея и муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави». Кроме того, там развернут консультационные пункты министерств социальной политики и здравоохранения, госпиталя для ветеранов войн, областного военного комиссариата и других ведомств.

Отмечается, что концерт пройдет в преддверии Дня матери.

Напомним, ранее мы писали, что дети мобилизованных смогут бесплатно кататься на аттракционах в Екатеринбурге. Читайте, какие развлекательные центры участвуют в акции здесь.