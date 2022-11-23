В Екатеринбурге изобрели умную систему, которая позволит контролировать отопление из одного пункта

ЕТК обслуживает три тысячи километров сетей в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская теплосетевая компания изобрела умную систему, которая позволит контролировать отопление из одного пункта. Теперь у сотрудников службы есть огромный экран, на котором они видят весь город и оперативно могут реагировать на любые нарушения.

- Если на каком-то участке сети параметры - температура теплоносителя или давление - не соответствуют нормативам, система автоматически выдает эти данные на экран. Диспетчеры в режиме онлайн видят это и отправляют на место бригаду энергетиков для устранения неполадки, - рассказал главный инженер компании Игорь Муртазин. - В результате ее удается устранить еще до того, как какие-то нарушения заметит конечный потребитель.

Отметим, что ЕТК обслуживает три тысячи километров сетей в Екатеринбурге, и новое умное оборудование позволяет контролировать их полностью.