Власти Талицы заплатят мальчику 30 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Мать мальчика рассказала, что ребенка покусала бездомная собака с чипом в ухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Талицкого района добилась взыскания с администрации города за нападение бездомной собаки на 10-летнего мальчика. Ему выплатят 30 тысяч рублей моральной компенсации.

Животное укусило школьника в ногу. После чего его додавили в районную больницу. Прокурор в защиту прав несовершеннолетнего подал иск в суд. Мать мальчика рассказала, что ребенка покусала бездомная собака с чипом в ухе.

- Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных, поскольку, несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика в рамках заключенного контракта не контролировала, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал у администрации Талицкого района моральную компенсацию в пользу пострадавшего.