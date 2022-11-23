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НовостиОбщество23 ноября 2022 17:04

Власти Талицы заплатят мальчику 30 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Прокуратура взыскала с администрации штраф
Дарья ЧИПУРИНА
Мать мальчика рассказала, что ребенка покусала бездомная собака с чипом в ухе

Мать мальчика рассказала, что ребенка покусала бездомная собака с чипом в ухе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Талицкого района добилась взыскания с администрации города за нападение бездомной собаки на 10-летнего мальчика. Ему выплатят 30 тысяч рублей моральной компенсации.

Животное укусило школьника в ногу. После чего его додавили в районную больницу. Прокурор в защиту прав несовершеннолетнего подал иск в суд. Мать мальчика рассказала, что ребенка покусала бездомная собака с чипом в ухе.

- Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных, поскольку, несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика в рамках заключенного контракта не контролировала, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал у администрации Талицкого района моральную компенсацию в пользу пострадавшего.