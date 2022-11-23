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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 16:41

Коммунальная авария произошла возле Луганского моста в Нижнем Тагиле

На место выезжала бригада слесарей аварийно-восстановительных работ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «ООО Водоканал-НТ»

Фото: группа во «ВКонтакте» «ООО Водоканал-НТ»

В Нижнем Тагиле 22 ноября коммунальная авария произошла возле Луганского моста. Как рассказали в «Водоканал-НТ», произошла утечка воды на магистральном водоводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм.

- На место выезжала бригада слесарей аварийно-восстановительных работ, необходимые работы были произведены, - сообщили в компании. - Для выполнения работ по восстановлению аварийного участка, необходимо отключить водовод и сбросить большой объем воды.

Пока специалисты решили обеспечивать водой жителей Дзержинского района по аварийному водоводу, не смотр на утечку и контролировать ситуацию. Утечку компенсируют с помощью повышения водозабора Черноисточинского гидроузла. Отключения воды в домах на данный момент нет.