Коммунальная авария произошла возле Луганского моста в Нижнем Тагиле

Фото: группа во «ВКонтакте» «ООО Водоканал-НТ»

В Нижнем Тагиле 22 ноября коммунальная авария произошла возле Луганского моста. Как рассказали в «Водоканал-НТ», произошла утечка воды на магистральном водоводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм.

- На место выезжала бригада слесарей аварийно-восстановительных работ, необходимые работы были произведены, - сообщили в компании. - Для выполнения работ по восстановлению аварийного участка, необходимо отключить водовод и сбросить большой объем воды.

Пока специалисты решили обеспечивать водой жителей Дзержинского района по аварийному водоводу, не смотр на утечку и контролировать ситуацию. Утечку компенсируют с помощью повышения водозабора Черноисточинского гидроузла. Отключения воды в домах на данный момент нет.