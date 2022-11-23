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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:13

В Екатеринбурге начали сносить заброшенную больницу в Зеленой роще

Возле бывшего медучреждения заметили экскаватор
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Возле заброшенной больницы заметили экскаваторы

Возле заброшенной больницы заметили экскаваторы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле заброшенной больницы на 8 марта, 78а в Зеленой роще вечером, 23 ноября, заметили экскаватор. По словам читателей «КП-Екатеринбург», здание начали сносить - ковш ломал стену здания. К половине девятого работы приостановили.

К вечеру они приостановили работы

К вечеру они приостановили работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что официальной информации о сносе больницы пока нет. Ранее сообщалось, что здание исключили из реестра объектов культурного наследия. Больницу планировали отдать Фонду святой Екатерины под онкоцентр.

Здание больницы было построено в 1939 году. В больнице находился ожоговый центр, кардиология, а еще там базировалась станция скорой медицинской помощи. С 2000 года медицинский центр пустует.

Напомним, 18 ноября, возле заброшенной больницы в Зеленой роще вырубили старые деревья.