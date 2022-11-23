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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:02

В Нижнем Тагиле запустили проект, который поможет уменьшить загрязнение воздуха

Выбросы от коксового газа снизятся на 56 процентов
Дарья ЧИПУРИНА
Установка начала свою работу на два года раньше, чем планировали

Установка начала свою работу на два года раньше, чем планировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ запустил пятый экологический объект в рамках программы «Чистый воздух». Открылась новая установка закрытого типа для охлаждения коксового газа на металлургическом комбинате. Она начала свою работу на два года раньше, чем планировали.

- Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан и особенно жителей Ленинского района – это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия – это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, – цены не имеет, - отметил президент ЕВРАЗа Александр Козлов.

На проект потратили около двух миллиардов рублей. А его строительство заняло 2,5 года.

Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она охлаждается в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. Это позволит повторно использовать очищенный газ. Благодаря этому выбросы снизятся на 176 тонн в год, а это на 56 процентом меньше, чем было.