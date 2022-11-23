В Нижнем Тагиле запустили проект, который поможет уменьшить загрязнение воздуха

Установка начала свою работу на два года раньше, чем планировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ запустил пятый экологический объект в рамках программы «Чистый воздух». Открылась новая установка закрытого типа для охлаждения коксового газа на металлургическом комбинате. Она начала свою работу на два года раньше, чем планировали.

- Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан и особенно жителей Ленинского района – это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия – это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, – цены не имеет, - отметил президент ЕВРАЗа Александр Козлов.

На проект потратили около двух миллиардов рублей. А его строительство заняло 2,5 года.

Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она охлаждается в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. Это позволит повторно использовать очищенный газ. Благодаря этому выбросы снизятся на 176 тонн в год, а это на 56 процентом меньше, чем было.