На E1.RU сменился главный редактор

Александр Ашбель несколько лет работал в издании в качестве заместителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На E1.RU сменился руководитель. Главным редактором издания стал 42-летний журналист Александр Ашбель. Предыдущий руководитель Артем Беседин, как рассказали в E1.RU, покинул пост по личным причинам.

- У главного портала Екатеринбурга теперь новый главный редактор - Александр Ашбель. Несколько лет он редактировал тексты и работал в качестве заместителя, - сообщили в telegram-канале издания.

Также в издании отметили, что карьеру журналиста Александр Ашбель начал в 2011 году на телеканале ОТВ. Заместителем главного редактора Е1.RU он был назначен летом 2021 года.

Напомним, Артем Беседин стал главным редактором E1.RU в апреле 2022 года, сменив Оксану Маклакову.