Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 15:48

На E1.RU сменился главный редактор

Новым руководителем стал Александр Ашбель
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Александр Ашбель несколько лет работал в издании в качестве заместителя

Александр Ашбель несколько лет работал в издании в качестве заместителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На E1.RU сменился руководитель. Главным редактором издания стал 42-летний журналист Александр Ашбель. Предыдущий руководитель Артем Беседин, как рассказали в E1.RU, покинул пост по личным причинам.

- У главного портала Екатеринбурга теперь новый главный редактор - Александр Ашбель. Несколько лет он редактировал тексты и работал в качестве заместителя, - сообщили в telegram-канале издания.

Также в издании отметили, что карьеру журналиста Александр Ашбель начал в 2011 году на телеканале ОТВ. Заместителем главного редактора Е1.RU он был назначен летом 2021 года.

Напомним, Артем Беседин стал главным редактором E1.RU в апреле 2022 года, сменив Оксану Маклакову.