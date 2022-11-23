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НовостиОбщество23 ноября 2022 15:32

За текущий год Свердловскую область посетили около двух миллионов туристов

Похожие показатели были до пандемии
Дарья ЧИПУРИНА
За десять месяцев 2022 года по региону путешествовали 1,9 миллиона человек

За десять месяцев 2022 года по региону путешествовали 1,9 миллиона человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках Координационного совета директор департамента по развитию туризма Эльмира Туканова рассказала о развитии сферы в городе.

Туканова утверждает, что сейчас туризм активно развивается в Свердловской области. Она поделилась предварительными итогами региона.

- В Свердловской области сегодня активно развивается: регион традиционно входит в рейтинг лучших по организации экскурсионных программ, а также условий по приему и размещению гостей, - отметила Эльмира Туканова.

За десять месяцев 2022 года по Свердловской области путешествовали 1,9 миллиона человек. Что можно сравнить с показателями до пандемии. Туканова отметила, что два оставшихся месяца этого года деловая активность и культурные мероприятия помогут привлечь еще больше туристов.

Пассажиропоток также приближается к показателям 2019 года. На сегодняшний день это больше четырех миллионов людей. К концу года число предположительно достигнет шести миллионов.