За текущий год Свердловскую область посетили около двух миллионов туристов

За десять месяцев 2022 года по региону путешествовали 1,9 миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках Координационного совета директор департамента по развитию туризма Эльмира Туканова рассказала о развитии сферы в городе.

Туканова утверждает, что сейчас туризм активно развивается в Свердловской области. Она поделилась предварительными итогами региона.

- В Свердловской области сегодня активно развивается: регион традиционно входит в рейтинг лучших по организации экскурсионных программ, а также условий по приему и размещению гостей, - отметила Эльмира Туканова.

За десять месяцев 2022 года по Свердловской области путешествовали 1,9 миллиона человек. Что можно сравнить с показателями до пандемии. Туканова отметила, что два оставшихся месяца этого года деловая активность и культурные мероприятия помогут привлечь еще больше туристов.

Пассажиропоток также приближается к показателям 2019 года. На сегодняшний день это больше четырех миллионов людей. К концу года число предположительно достигнет шести миллионов.