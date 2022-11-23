В Свердловской области объявили предупреждение о сильном снегопаде и гололеде Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Екатеринбурга выпустила обращение к водителям из-за непогоды. Автомобилистам напомнили правила безопасного вождения.

- Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Также госавтоинспекторы напомнили, что водителям следует быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у них может быть ограничен обзор из-за капюшонов. Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге

В ГИБДД отметили, что при смене погоды из-за невнимательности водителей наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Аварии, как правило, приводят к заторам на дорогах и еще более сильному ухудшению дорожных условий.