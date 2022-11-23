Дмитрий Нагиев раскроет секрет успеха и разыграет обучающий курс на 3 млн рублей

Фото: пресс-служба Skillbox

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поделится личными секретами успеха и разыграет три миллиона рублей среди всех желающих его послушать.

- 24 ноября актер расскажет про свой путь к профессиональной мечте, поделится советами по достижению целей и научит, как решаться на профессиональные перемены и не опускать руки перед трудностями, - рассказывают авторы проекта.

Также вместе с участниками эфира известный актер узнает, можно ли стать программистом без технического высшего образования, какие навыки помогут начинающему дизайнеру быстро прийти к доходу от 100 000 рублей в месяц, и выяснит семь самых перспективных специальностей в рекламе и маркетинге.

Пройти экспресс-обучение артисту помогут шеф-дизайнер, сооснователь Skillbox и AIC Сергей Попков, технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев, программный директор направления «Маркетинг» в Skillbox Николай Смирнов.

- Одной из активностей эфира станет игра в формате шоу «Интуиция». Дмитрию Нагиеву предстоит угадать профессию нескольких студентов образовательной платформы: подросток с доходом более 100 тысяч в месяц, пенсионерка-айтишница или дизайнер сайтов. Гости эфира при регистрации получат возможность пройти три вводных курса: по программированию, маркетингу и дизайну, гид по рынку труда в 2022-2023 году, а также три месяца занятий по английскому языку онлайн,- добавляют в пресс-службе Skillbox.

В конце трансляции Дмитрий Нагиев проведет розыгрыш образовательных курсов на 3 000 000 рублей.