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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:35

В Нижнесергинском районе ликвидировали несанкционированную свалку отходов

На нее обратили внимание сотрудники прокуратуры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудники прокуратуры через суд добились от администрации ликвидировать свалку

Сотрудники прокуратуры через суд добились от администрации ликвидировать свалку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнесергинском районе сотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили несанкционированную свалку площадью 0,05 га на сельскохозяйственных землях.

- На земельном участке в районе квартала 11 на северо-восток от выдела 13 урочище совхоз Кленовской Кленовского участкового лесничества находится несанкционированная свалка коммунально-бытовых отходов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, указанный участок расположен в границах Кленовского сельского поселения и обращение с твердыми коммунальными отходами относится к полномочиям администрации Нижнесергинского муниципального района.

Сотрудники прокуратуры через суд добились от администрации ликвидировать свалку.