В Нижнесергинском районе ликвидировали несанкционированную свалку отходов

Сотрудники прокуратуры через суд добились от администрации ликвидировать свалку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнесергинском районе сотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили несанкционированную свалку площадью 0,05 га на сельскохозяйственных землях.

- На земельном участке в районе квартала 11 на северо-восток от выдела 13 урочище совхоз Кленовской Кленовского участкового лесничества находится несанкционированная свалка коммунально-бытовых отходов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, указанный участок расположен в границах Кленовского сельского поселения и обращение с твердыми коммунальными отходами относится к полномочиям администрации Нижнесергинского муниципального района.

Сотрудники прокуратуры через суд добились от администрации ликвидировать свалку.