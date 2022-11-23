ЕВРАЗ НТМК запустил ключевой экологический объект по проекту «Чистый воздух»

На ЕВРАЗ НТМК введен в работу теплообменник закрытого типа для охлаждения оборотной воды. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Перевод коксохимического производства (КХП) ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа позволит снизить специфические выбросы на 56 %. Общие инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей, его реализация заняла 2,5 года. Объект введен в работу на два года раньше заявленного срока.

Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она станет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината. Это позволит снизить выбросы на 176 тонн в год, уменьшить потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. куб. м.

В мероприятии участвовали министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент ЕВРАЗа Алексей Иванов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Нижний Тагил - один из 12 городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле - это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель - уже через три года снизить совокупный объем загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год. Для этого мы переводим частные дома на газовое отопление, реконструируем котельные, заменяем общественные автобусы на экологически чистые трамваи. Но, безусловно, основной вклад в снижение выбросов вносят предприятия. Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан и особенно жителей Ленинского района - это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия - это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, - цены не имеет. Чистый воздух - бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов - это достойный пример для других», - отметил Александр Козлов.

Денис Новоженов рассказывает о новом оборудовании Александру Козлову. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

«Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле. А значит, мы еще продвинулись в решении задачи, поставленной президентом России: добиться кардинального улучшения экологии в крупнейшем промышленном центре региона. Новое оборудование установлено в рамках федерального проекта «Чистый воздух». И это только часть масштабной экологической программы, которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК», - сказал Евгений Куйвашев.

«Сокращение выбросов в атмосферу - одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года. Я рад отметить, что четырехстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019 году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на 2 года раньше срока - в полном объеме и при деятельной поддержке всех сторон, - сказал Алексей Иванов. - Суммарный эффект снижения выбросов в атмосферу составил 7,5 тыс. тонн, а объем наших инвестиций в проекты «Чистого воздуха» в Нижнем Тагиле превысил 4,4 млрд рублей. Компания не останавливается на достигнутом. Мы включили в комплексный план города три новых проекта, направленных на снижение еще 6,5 тыс. тонн выбросов до 2026 года, в том числе специфических выбросов коксохимического производства. ЕВРАЗ намерен выделить на эти мероприятия около 4,5 млрд рублей».

Пусковую кнопку нажимают Денис Новоженов, Александр Козлов, Алексей Иванов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

«Мы фокусируемся на экологической модернизации коксохимического производства, реагируя прежде всего на пожелания горожан, - заявил Денис Новоженов. - Закрытая градирня - это уже 21-й устаревший производственный объект, который мы выводим из эксплуатации. И комбинат продолжит программу модернизации оборудования, начатую еще в 2000 году. За этот период ЕВРАЗ НТМК сократил выбросы в атмосферу почти на 40 %».

Перевод коксохимического производства (КХП) ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа - это пятое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На комбинате уже проведено техперевооружение установки сухого тушения кокса, введена в эксплуатацию новая доменная печь № 7, проведено техническое перевооружение доменной печи № 6, реализуется программа технического перевооружения аспирационных установок, в том числе техническое перевооружение аспирационной системы миксерного отделения конвертерного цеха. Реализация этих мероприятий с учетом перехода КХП на закрытую систему охлаждения коксового газа позволит снизить выбросы от указанных производств на 7,55 тыс. тонн от уровня 2017 года.