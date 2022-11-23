Названы самые бюджетные направления на Новый год из Екатеринбурга

Аналитики сервиса путешествий составили рейтинг самых бюджетных направлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Екатеринбурга задумываются, куда можно уехать отдохнуть на Новый год, но при этом не потратить много денег. Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip составили рейтинг самых бюджетных направлений.

Так, согласно полученным специалистами данным, дешевле всего оказалось улететь в город Урай в ХМАО. Жителю Екатеринбурга придется потратить всего 3 400 рублей за один билет на самолет в одну сторону. Также в топ выгодных направлений попали город Советский (4 400 руб.), Уфа (4 900 руб.), Москва (5 100 руб.), Нягань (5 300 руб.), Санкт-Петербург (5 400 руб.) и Сочи (5 900 руб.).

Замыкают десятку наиболее выгодных направлений Омск (средняя стоимость перелета в который составляет 6 100 руб.), Череповец (6 600 руб.) и Самара (6 800 руб.).