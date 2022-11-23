В родительском комитете оценили поступок юных вандалов в Академическом

Школьники оторвали у скульптуры автомат. Фото: УК "Академический"

В Екатеринбурге произошел резонансный случай, которые одни называют вандализмом, другие - простой шалостью. В Академическом районе подростки повредили скульптурную композицию «Солдаты России», вырвав из рук представителя сухопутных войск автомат Калашникова.

Нарушение попало на записи видеокамер и стало достоянием общественности. Школьников быстро нашли, после чего на их родителей наложили административное взыскание.

- Сперва молодые люди попытались открепить автомат Калашникова у скульптуры бойца ВДВ, но солдат не поддался - оружие было крепко закреплено. Тогда подростки переключись на представителя сухопутных войск, фигура которого расположена спиной к камерам видеонаблюдения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Управляющей компании.

Ситуацию прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

- Когда говорят, что современные дети более агрессивные и непослушные, я с этим не соглашусь. Мы тоже были детьми, наши родители не знают многого из того, чем мы занимались во дворах. Просто сейчас все их занятия - в Сети, - рассказывает Людмила Золотницкая. - Глядя на это видео из Академического, я не скажу, чтобы мальчишки сильно хулиганили. Просто оружие для мужчин - это всегда притягательная игрушка. Если раньше мы оружие видели на уроках начальной военной подготовки, то я не знаю, где современные мальчишки могут увидеть и потрогать оружие. Думаю, что в этом конкретном случае, никакого злого умысла не было. Это было просто желание поиграть.

При этом спикер отмечает, что никто не отменял отношение закона к этому делу. Это вандализм, и совершенно правильно, что на родителей наложено взыскание.

- Сейчас в школах на патриотическом и нравственном воспитании делается акцент. Каждую неделю идут разговоры о важном, поднимается флаг, исполняется гимн. Начали понимать, что патриотизм тоже требует определенного воспитания, усилий со стороны всех, - заключает Людмила Золотницкая.

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