В новогоднюю ночь в Нижний Тагил придут 30-градусные морозы

Настоящие сибирские морозы придут в Нижний Тагил в новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года будет очень холодно. Как пишет информационный портал TagilCity.ru, в уральский город придут тридцатиградусные морозы.

Сильное похолодание придет в Нижний Тагил в конце декабря. В новогоднюю ночь 1 января 2023 года ожидается до -29 градусов, а 1 января - до -35 градусов. В начале января в уральский город придут снегопады.

По данным синоптиков, нынешняя зима на Среднем Урале будет немного теплее прошлой.