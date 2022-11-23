Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 9:20

В новогоднюю ночь в Нижний Тагил придут 30-градусные морозы

Погода в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Настоящие сибирские морозы придут в Нижний Тагил в новый год

Настоящие сибирские морозы придут в Нижний Тагил в новый год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года будет очень холодно. Как пишет информационный портал TagilCity.ru, в уральский город придут тридцатиградусные морозы.

Сильное похолодание придет в Нижний Тагил в конце декабря. В новогоднюю ночь 1 января 2023 года ожидается до -29 градусов, а 1 января - до -35 градусов. В начале января в уральский город придут снегопады.

По данным синоптиков, нынешняя зима на Среднем Урале будет немного теплее прошлой.