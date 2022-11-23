Квартиры в Екатеринбурге подешевели после объявления частичной мобилизации

Двухкомнатные квартиры пошевели со 119,6 до 118,3 тысячи рублей за квадратный метр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиры в Екатеринбурге, за исключением премиум-класса, подешевели после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на данные аналитической системы «Объектив».

В октябре средняя цена за квадратный метр была на уровне 121,6 тысячи рублей. В августе показатель достигал 122,4 тысячи рублей.

При этом сильнее всего в цене падают однокомнатные, двухкомнатные и многокомнатные квартиры. Студии за месяц подешевели со 132,3 тысячи рублей за «квадрат» - до 131,5 тысячи, двухкомнатные - со 119,6 до 118,3 тысячи рублей. «Трешки» почти не изменились в цене.

Кроме того, в октябре снизилась стоимость квартир класса «комфорт» - со 120,6 до 119,3 тысячи рублей. В это же время жилье класса «бизнес» в октябре подорожало на 0,27 %, а класса «премиум» - на 2,5 %. С начала 2022 года премиальное жилье стало дороже на 19 %.