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НовостиНедвижимость23 ноября 2022 8:57

Квартиры в Екатеринбурге подешевели после объявления частичной мобилизации

Подорожало только жилье класса «премиум»
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Двухкомнатные квартиры пошевели со 119,6 до 118,3 тысячи рублей за квадратный метр

Двухкомнатные квартиры пошевели со 119,6 до 118,3 тысячи рублей за квадратный метр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиры в Екатеринбурге, за исключением премиум-класса, подешевели после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на данные аналитической системы «Объектив».

В октябре средняя цена за квадратный метр была на уровне 121,6 тысячи рублей. В августе показатель достигал 122,4 тысячи рублей.

При этом сильнее всего в цене падают однокомнатные, двухкомнатные и многокомнатные квартиры. Студии за месяц подешевели со 132,3 тысячи рублей за «квадрат» - до 131,5 тысячи, двухкомнатные - со 119,6 до 118,3 тысячи рублей. «Трешки» почти не изменились в цене.

Кроме того, в октябре снизилась стоимость квартир класса «комфорт» - со 120,6 до 119,3 тысячи рублей. В это же время жилье класса «бизнес» в октябре подорожало на 0,27 %, а класса «премиум» - на 2,5 %. С начала 2022 года премиальное жилье стало дороже на 19 %.