Житель Ямала после телефонного звонка подарил мошеннику 1,5 миллиона рублей

Мужчина перевел мошеннику круглую сумму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Нового Уренгоя лишился 1,5 миллиона рублей после телефонного разговора с мошенником. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

50-летнему горожанину 18 ноября позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на мужчину пытаются оформить кредит на сумму в 7 миллионов рублей.

Для того, чтобы сохранить свои деньги, «сотрудник банка» посоветовал перевести деньги на «безопасные счета», что и сделал потерпевший. Вскоре он понял, что общается с мошенником, и прекратил разговор, но до этого успел лишиться 1,5 миллиона рублей.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.