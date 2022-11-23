Екатеринбургская митрополия вручит премии деятелям культуры

В Екатеринбургской митрополии назвали лауреатов культурной премии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Озвучены имена лауреатов VI Премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства 2022. Награды вручены семи представителям этой сферы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Лауреаты премии Екатеринбургской митрополии 2022

Народная артистка РСФСР Любовь Ворожцова, профессор Уральской государственной консерватории Андрей Бызов, руководитель творческого коллектива «Офицерское трио», подполковник в отставке Петр Малаховский, главный художник Ирбитского драмтеатра Виктор Моор, актер ТЮЗа Екатеринбурга Александр Викулин, ветеран свердловской полиции, поэт Юрий Куксин, участник коллектива «Офицерское трио», подполковник внутренней службы в отставке Александр Шестаков.

Церемония награждения ежегодной премии состоится в День святой Екатерины 7 декабря 2022 года.