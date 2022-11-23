Леонид Агутин спел на вручении народной премии в Екатеринбурге

Агутин открыл церемонию награждения. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Леонид Агутин выступил в Екатеринбурге с песней «Хоп-хей, ла-ла-лэй». Он спел ее на открытии церемонии вручения Народной премии Е1.RU.

Церемония прошла 22 ноября в ККТ «Космос». Ее ведущими стали Андрей Малахов и Екатерина Варнава.

На церемонии вручили статуэтки 10 компаниям, признанным жителями Екатеринбурга лучшими. За них голосовали на протяжении двух месяцев. Среди них «УГМК-Здоровье», школа робототехники «Лига Роботов», «Большой грузинский», «Сбербанк», «ЖизньМарт» и другие. Победителем в главной номинации «Бизнес года» по решению организаторов стал «СКБ Контур».