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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:47

В одной из школ Екатеринбурга отменили бесплатную подготовку к ЕГЭ

В мэрии объяснили, что это нормально
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Не все родители могут оплатить дополнительные занятия

Не все родители могут оплатить дополнительные занятия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в школе № 179 в поселке Северка отменили бесплатную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Вместо нее сделали платные консультации. Об этом порталу Е1.RU рассказала мама одного из учеников.

- Родители в шоке, не у всех есть деньги на платную подготовку детей к экзаменам. Классные руководители ничего объяснить не могут, - сообщила она.

В департаменте образования города «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в школе есть платные занятия.

- Если мы говорим о дополнительных занятиях, то, согласитесь, эта работа должна оплачиваться педагогам. Поэтому такие занятия в школе могут проводиться за рамками учебного процесса платно, - объяснили там.

Также в департаменте отметили, что в школе нет предмета «подготовка к ЕГЭ». Зато есть обычный образовательный процесс, в ходе которого все уроки по предметам школьной программы бесплатные.