Ремонтировать школу № 48 в Нижнем Тагиле закончат до сентября

Строители уже отремонтировали спортивный зал, который был в аварийном состоянии. Фото: мэрия Нижнего Тагила

Ремонт школы № 48 в Нижнем Тагиле закончат до 1 сентября 2023 года. Мэр Владислав Пинаев выехал на строительную площадку, чтобы проконтролировать ход работ, сообщает администрация.

- Выполнены перекрытия этажей, усилены все проемы и установлены оконные блоки. Также сделана кровля на сто процентов. Сейчас начинаем готовить помещения к чистовой отделке и проводим работы по устройству внутренней канализации, - рассказал главный инженер компании «Стройинвест» Павел Просол.

До того, как школа откроет свои двери для учеников 1 сентября, подрядчик должна не только привести в порядок здание, но и осуществить благоустройство территории. Пинаев подчеркнул, что здание школы старое, поэтому в процессе появляются дополнительные работы.

Строители уже отремонтировали спортивный зал, который был в аварийном состоянии. Там сделали новый пол и завершили класть штукатурку. Осталось провести чистовую отделку, провести вентиляцию и отопление. Кроме того, подрядчик сделал гидроизоляцию пола и подпорной стенки, чтобы зал не подтопляло.