В Екатеринбурге прошли массовые проверки Госавтоинспекции

Сотрудники ГИБДД провели массовые проверки уральских водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 по 20 ноября в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверили водителей на соблюдение ПДД.

- Проведены массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого права, - объяснили в отделении пропаганды ГИБДД.

К административной ответственности привлекли шесть человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Один уралец и вовсе был в состоянии наркотического опьянения.

Восемь водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За что их также привлекли к административной ответственности. На двух екатеринбуржцев завели уголовные дела за повторное вождение в нетрезвом виде.

Также 14 водителей были задержаны сотрудниками ГИБДД из-за отсутствие водительских прав. Двух автолюбителей лишили удостоверений.