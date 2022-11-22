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НовостиОбщество22 ноября 2022 19:35

В Полевском экс-директор МКУ «Феникс» похитил два миллиона рублей зарплаты

Он получил два года условного заключения
Дарья ЧИПУРИНА
С 2017 по 2019 год в «Феникс» были устроены 5 фиктивных сотрудников

С 2017 по 2019 год в «Феникс» были устроены 5 фиктивных сотрудников

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Свердловской области в Полевском прошел суд над бывшим главой МКУ «Феникс». Мужчина украл больше два миллиона рублей, которые были выделены на зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. А именно мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

В феврале 2017 года экс-директор договорился с начальником управления культурой Полевского городского округа и заместителем главного бухгалтера управления культурой. Мужчина фиктивно трудоустраивал сотрудников, а их зарплату обналичивал. По 2019 год были устроены 5 фиктивных сотрудников, которым перечислена зарплата больше двух миллионов рублей.

Городской суд назначил наказание бывшему директору муниципального учреждения два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.