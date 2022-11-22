В Кольцово у пассажира из Таджикистана нашли опасный мед

Мед ввезен без ветеринарных сопроводительных документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» у пассажира изъяли опасный мед. В багаже у мужчины нашли несколько бутылок продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Должностными лицами управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни выявлена потенциально опасная продукция домашнего приготовления, - говорится в сообщении.

Партия ввезена на территорию страны без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора, маркировки и заводской упаковки.

Ввоз меда запретили, его изъяли и уничтожили. Пассажира привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных требований.

В начале осени текущего года уже была подобная ситуация. Опасный мед нашли 4 сентября в ручной клади и багаже пассажиров, которые летели из города Куляб в Таджикистане в Екатеринбург.