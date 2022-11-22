В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина

Фото: ПСО Прорыв

В Кировском районе Екатеринбурга 22 ноября пропала 75-летняя Ирина Моругова. Ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции ОП №3.

- На момент пропажи была одета в пуховик синего цвета с капюшоном ниже колена, кофту белого цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета, - сообщили в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: серый.

Цвет волос: седой.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, чообщите об этом по телефонам +7(343)356-42-03 (отдел полиции) или +79623165542 (координатор посика).