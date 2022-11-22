Болельщики уральского хоккейного клуба собрали гуманитарную помощь для малышей

В общем удалось собрать 314 пачек подгузников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» собрали полугодовой запас подгузников для нуждающихся детей. Сбор прошел в рамках ежегодной акции «Колесо Добра».

Болельщики приносили подгузники в течение недели, также на домашние матчи клуба. В общем удалось собрать 314 пачек подгузников, а именно 13 367 штук. Этого запаса хватит на шесть месяцев.

- Каждый, кто принес подгузники, получил автограф от игрока ХК «Автомобилист». А в дни матчей была проведена специальная лотерея, где среди участников была разыграна поездка на двоих на Матч Звезд 2022, а также другие призы: сертификат в спортивный магазин, фанатский набор, годовая подписка на прямые трансляции КХЛ и многое другое, - дополнили в пресс-службе клуба.

Гуманитарная помощь была передан в детскую городскую клиническую больницу №11. Владимир Галкин и Владимир Кузнецов – игроки «Автомобилиста» лично доставили ее детям.