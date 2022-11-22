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НовостиОбщество22 ноября 2022 17:29

В Екатеринбурге выбрали 10 лучших компаний

Статуэтки победителям вручали Андрей Малахов и Екатерина Варнава
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили статуэтки 10 лучшим компаниям

Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили статуэтки 10 лучшим компаниям

Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

В ККТ «Космос» вечером, 22 ноября, состоялась церемония вручения Народной премии E1.RU. Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили статуэтки 10 компаниям, признанным жителями Екатеринбурга лучшими. Голосование длилось целых два месяца.

Публикуем список победителей:

«Медицинский центр года» - «УГМК-Здоровье»;

«Детский центр года» - школа робототехники «Лига Роботов»;

«Салон красоты и spa-центр года» - «МУЖИКИ ПРО»;

«Ресторан года» - «Большой грузинский»;

«Работодатель года» - Сбербанк;

«Сделано на Урале» - «Пив&Ко»;

«Социально ответственный бизнес года» - «Жизньмарт»;

«Фитнес-клуб года» - Bright Fit;

«Бар года» - Grott Bar.

Церемония проходила в ККТ «Космос»

Церемония проходила в ККТ «Космос»

Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Победителем в главной номинации «Бизнес года» по решению организаторов Народной премии стал «СКБ Контур».

Отметим, в финал попали 90 компаний. В голосовании приняли участие более 86 тысяч жителей Екатеринбурга.