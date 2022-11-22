В Екатеринбурге выбрали 10 лучших компаний

Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили статуэтки 10 лучшим компаниям
Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
В ККТ «Космос» вечером, 22 ноября, состоялась церемония вручения Народной премии E1.RU. Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили статуэтки 10 компаниям, признанным жителями Екатеринбурга лучшими. Голосование длилось целых два месяца.
Публикуем список победителей:
«Медицинский центр года» - «УГМК-Здоровье»;
«Детский центр года» - школа робототехники «Лига Роботов»;
«Салон красоты и spa-центр года» - «МУЖИКИ ПРО»;
«Ресторан года» - «Большой грузинский»;
«Работодатель года» - Сбербанк;
«Сделано на Урале» - «Пив&Ко»;
«Социально ответственный бизнес года» - «Жизньмарт»;
«Фитнес-клуб года» - Bright Fit;
«Бар года» - Grott Bar.
Церемония проходила в ККТ «Космос»
Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
Победителем в главной номинации «Бизнес года» по решению организаторов Народной премии стал «СКБ Контур».
Отметим, в финал попали 90 компаний. В голосовании приняли участие более 86 тысяч жителей Екатеринбурга.